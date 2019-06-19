السعودية | قرابة مليار ريال.. قيمة بيع التركة الأشهر بالسعودية

شكرا لقرائتكم قرابة مليار ريال.. قيمة بيع التركة الأشهر بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بيعت التركة الأكثر شهرة في السعودية، واحدة من الأصول الشهيرة بقيمة قاربت المليار ريال، في مزاد علني لم يستمر طويلاً، لتنقل ملكية الرياض غاليري لشركة أخرى قبل أيام.

ولا تزال التركة الشهيرة لصالح الراجحي، تُباع بعض عقاراتها وأملاكها التي تركها رجل الأعمال الشهير صالح الراجحي بعد وفاته في فبراير 2011، والتي لا يزال مسؤول التصفية يعمل على بيع عقارات وأملاك لصالح التركة.

ورجل الأعمال صالح الراجحي واحد من الأشقاء الأربعة، أبناء عبدالعزيز الراجحي، الذين بزغ نجمهم في التجارة كأحد أشهر العوائل التجارية في السعودية خلال العقد الماضي.

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وثمة بعض قضايا العائلة التجارية عالقة في مؤسسات التصفية والمحاكم السعودية، ومن أشهرها قضية تركة صالح الراجحي، التي تم بيع أصلين منها خلال العام الحالي، أحدهما الرياض غاليري والآخر أرض الغدير لصالح صندوق الاستثمارات العامة، ومن المنتظر أن تشهد مزيدا من أملاك صالح الراجحي لتصفيتها لصالح التركة في الفترة القادمة.

وسليمان الراجحي رجل الأعمال الشهير في العائلة، وقد استفاد من تجارب سابقيه في قضايا التركة، واستطاع أن يوزع أمواله خلال حياته على أبنائه بطريقة الهبة في قصة شهيرة تناولتها وسائل الإعلام قبل نحو 6 سنوات بمزيد من التفصيل، فيما بقيت بعض الشركات كوقف بلغت قيمتها 45 مليار ريال سعودي.

وتقع الرياض غاليري بين طريقين هامين: طريق الملك فهد وطريق العليا العام، بمساحة 154 ألف متر مربع، في شمال مدينة الرياض، حيث توجد أهم المناطق ذات التوسع العمراني في السعودية، وحسمت الصفقة خلال 30 دقيقة من بداية المزاد بقيمة تصل 976.500.000 ريال، بسعر يصل 6200 ريال للمتر، وهو ما يراه متعاملون في سوق العقار سعرا عادلا للبائع والمشتري.

وهذه الصفقة هي الثانية لتصفية التركة خلال العامين الماضيين، حيث تم بيع أرض الغدير في نهاية 2018 بقيمة تصل إلى 578 مليون دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة.