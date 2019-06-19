السعودية | الواجهة البحرية بجدة تطرح "سينما البحر" في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم الواجهة البحرية بجدة تطرح "سينما البحر" في الهواء الطلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق موسم جدة "ثقافة وبحر"، السينما البحرية بالواجهة البحرية بجدة والتي تضم 7 مناطق مقسمة بين الفعاليات والمطاعم والكافيهات والألعاب، لمزيدٍ من المتعة والتشويق.

وتظهر السينما في موسم جدة بحلة جديدة، وهي تجاور البحر وسط الهواء الطلق المفتوح، وبأسعار متاحة للمواطن والمقيم والسائح، والتي تقع في الواجهة البحرية بين المنطقة الخامسة والمنطقة السادسة، ومدة فعالية "سينما البحر" أربعة أيام بدأت من 16 يونيو/حزيران وحتى 20 يونيو/حزيران من تنظيم muvi cinema ثالث شركة تحصل على خدمات تشغيل السينما في السعودية.

وكل يوم يتجدد عرض الأفلام، حيث رصد لكل يوم 4 عروض مختلفة بين الأفلام العربية والأجنبية، وجهزت المنطقة بشاشات عرض كبيرة ومقاعد للمشاهدين على الأرض وفي الهواء الطلق في مجاورة أمواج البحر.

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وكانت اللجنة المنظمة لموسم جدة قد أعلنت عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، التي تستهدف بشكلٍ خاص زوار موسم جدة، وذلك لتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

وثمّن المشرف العام على موسم جدة، المهندس رائد أبوزنادة، المبادرة النوعية التي ستسهم بشكلٍ كبيرٍ في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكلٍ عام، وستدعم موسم جدة بشكلٍ خاص.

وأشار المهندس رائد إلى ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم، حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بشكل فوري، وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك sharek.com.sa، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر على التأشيرة فوراً.

جدير بالذكر أن موسم جدة انطلق في الفترة من 5 شوال ويستمر حتى 15 ذو القعدة 1440هـ،الموافق 8 يونيو – 18 يوليو 2019، مستهدفاً مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء.