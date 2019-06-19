السعودية | انطلاق أعمال صيانة الكعبة المشرفة

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شكرا لقرائتكم انطلاق أعمال صيانة الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت وزارة المالية السعودية، ممثلةً في مكتب إدارة المشاريع، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، انطلاقاً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة.
وبدأ العمل في الكعبة يوم الاثنين الماضي باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات.
وبدورها، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، مساء الاثنين، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن أعمال الصيانة تأتي بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.
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