محمد بن مسعود - الدمام - عن طريق المزايدة العامة والاستثمار التجاري صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد. وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية. أمر سامٍ ببيع قطع أراضي مخطط عبدالله الفيصل بجدة عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-19 صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد. وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية. Advertisements 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 08:41 PM عن طريق المزايدة العامة والاستثمار التجاري عن طريق المزايدة العامة والاستثمار التجاري صدرت الموافقة السامية على إجازة ما تم بيعه من قطع الأراضي في مخطط الأمير عبدالله الفيصل المعروف بمخطط السعيد. وتضمّنت الموافقة السماح لأمانة جدة ببيع قطع الأراضي الشاغرة عن طريق المزايدة العامة، كذلك الاستثمار التجاري للأراضي الواقعة على الشوارع الرئيسة في المخطط لدعم إيرادات الأمانة، على أن تلتزم بلائحة التصرف في العقارات البلدية. ، أمر سامٍ ببيع قطع أراضي مخطط عبدالله الفيصل بجدة ،

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