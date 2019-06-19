، الجيش اليمني يقتل 17 حوثياً في مواجهات بتعز.. ويقضي على قياديين بكمين محكم ،

قُتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة، استخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة.
وأضاف أن المواجهات أدت إلى مقتل 17 متمرداً حوثياً، وجرح عشرات آخرين.
وأوضح الموقع أنه بالتزامن مع ذلك، شنت قوات الجيش الوطني قصفاً مدفعيّاً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهتين.
وبين أن القصف أسفر عن تدمير آليات وأطقم للميليشيا، ومدافع رشاشة ومتارس قناصين.
على الصعيد نفسه، نصبت قوات الجيش الوطني اليوم كميناً محكماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في ريف حيفان جنوب تعز.
وذكر "سبتمبر نت" أن الكمين أدى إلى قتل قياديين حوثيين أثناء تحركهم على طقم قتالي صوب مواقع الميليشيا.
الجيش اليمني يقتل 17 حوثياً في مواجهات بتعز.. ويقضي على قياديين بكمين محكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
قُتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة، استخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة.
وأضاف أن المواجهات أدت إلى مقتل 17 متمرداً حوثياً، وجرح عشرات آخرين.
وأوضح الموقع أنه بالتزامن مع ذلك، شنت قوات الجيش الوطني قصفاً مدفعيّاً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهتين.
وبين أن القصف أسفر عن تدمير آليات وأطقم للميليشيا، ومدافع رشاشة ومتارس قناصين.
على الصعيد نفسه، نصبت قوات الجيش الوطني اليوم كميناً محكماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في ريف حيفان جنوب تعز.
وذكر "سبتمبر نت" أن الكمين أدى إلى قتل قياديين حوثيين أثناء تحركهم على طقم قتالي صوب مواقع الميليشيا.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:36 PM
تدمير آليات عسكرية ومدافع رشاشة
قُتل 17 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجُرح آخرون، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهتين الشرقية والغربية من المحافظة، استخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة.
وأضاف أن المواجهات أدت إلى مقتل 17 متمرداً حوثياً، وجرح عشرات آخرين.
وأوضح الموقع أنه بالتزامن مع ذلك، شنت قوات الجيش الوطني قصفاً مدفعيّاً مكثفاً على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهتين.
وبين أن القصف أسفر عن تدمير آليات وأطقم للميليشيا، ومدافع رشاشة ومتارس قناصين.
على الصعيد نفسه، نصبت قوات الجيش الوطني اليوم كميناً محكماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في ريف حيفان جنوب تعز.
وذكر "سبتمبر نت" أن الكمين أدى إلى قتل قياديين حوثيين أثناء تحركهم على طقم قتالي صوب مواقع الميليشيا.
، الجيش اليمني يقتل 17 حوثياً في مواجهات بتعز.. ويقضي على قياديين بكمين محكم ،
المصدر : الخليج 365
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