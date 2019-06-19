، "المالك" ينفي نيته الترشح لخلافة السويلم في قيادة نادي النصر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نفى سلمان بن فهد المالك رئيس نادي النصر الأسبق، نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم الذي أعلن تنحّيه عن رئاسة نادي النصر.
وقال المالك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي؛ لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي، وأضاف: "خدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أي تلميحات من أي أطراف أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن المالك الخليج 365 وتولى رئاسة النادي بعد حل مجلس إدارة النادي التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل بن تركي "آنذاك".
"المالك" ينفي نيته الترشح لخلافة السويلم في قيادة نادي النصرعبدالله الشهري الخليج 365 2019-06-19
نفى سلمان بن فهد المالك رئيس نادي النصر الأسبق، نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم الذي أعلن تنحّيه عن رئاسة نادي النصر.
وقال المالك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي؛ لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي، وأضاف: "خدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أي تلميحات من أي أطراف أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن المالك الخليج 365 وتولى رئاسة النادي بعد حل مجلس إدارة النادي التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل بن تركي "آنذاك".
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:10 PM
نفى سلمان بن فهد المالك رئيس نادي النصر الأسبق، نيته الترشح لرئاسة نادي النصر خلفًا لسعود آل سويلم الذي أعلن تنحّيه عن رئاسة نادي النصر.
وقال المالك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكل جماهير النصر الغالية، وصلتني اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي لرئاسة النادي؛ لذا أود التوضيح أنني حالياً خارج المملكة في رحلة عمل وليس لدي أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي، وأضاف: "خدمة العالمي شرف، ولكنني حالياً لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح لأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لدي لأعلنتها بكل فخر، ولست بحاجة إعلان أي تلميحات من أي أطراف أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن المالك الخليج 365 وتولى رئاسة النادي بعد حل مجلس إدارة النادي التي كانت تحت قيادة الأمير فيصل بن تركي "آنذاك".
، "المالك" ينفي نيته الترشح لخلافة السويلم في قيادة نادي النصر ،
المصدر : الخليج 365
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