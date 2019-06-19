خنقتها ثم أشعلت النار بجسدها.. تفاصيل تنفيذ حكم القتل في امرأة يمنية قتلت أخرى في نجران

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان:
أقدمت / فاطمة علي حسين السالمي – يمنية الجنسية – على قتل / سابرة محمد سعد آل سدلة – يمنية الجنسية – وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / فاطمة علي حسين السالمي – يمنية الجنسية – اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.
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