الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصا في مواطن بمنطقة نجران

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر بمنطقة نجران.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن علي بن نادر بن صالح آل الحارث “سعودي الجنسية” أقدم على قَتل منصور بن سالم بن صالح آل الحارث “سعودي الجنسية” وذلك بطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.