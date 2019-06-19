المحافظ آل مشيط يتفقّد احتياجات قرى ومراكز وادي الفرع

تفقَّد محافظ «وادي الفرع»، عايض بن سعيد آل مشيط، قرى ومراكز المحافظة؛ رفقة مديري الإدارات الحكومية؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه.

واستمع آل مشيط، خلال جولته، لمطالبات واحتياجات المواطنين، ورصد احتياجات القرى والمراكز، كما عقد اجتماعًا في كل المراكز حضرها رؤساء المراكز وعدد من المواطنين، الذين قدموا طلباتهم واحتياجاتهم للمحافظ.

وأبدى آل مشيط سعادته بزيارة القرى والمراكز ولقاء المسؤولين والمشايخ والأهالي، وحرص مديري الإدارات على العمل على تلبية الاحتياجات، وعلى ما اطلع عليه وشاهده من نمو وتطور ومشروعات حيوية شملت شتى المجالات.

وفي نهاية الجولة، سأل آل مشيط، الله تعالى، العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ ولاة أمرها من كل مكروه.