النائب العام يستقبل وفد «الشورى» ويشيد بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس

استقبل النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة بالرياض، أمس الثلاثاء، أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي .

ورحب النائب العام بوفد مجلس الشورى، منوهًا بدور المجلس التشريعي والرقابي ومستوى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية .

وأشاد بالزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ممثلاً بلجانه المتخصصة ومختلف الأجهزة الحكومية وأهمية هذه الزيارات في إطلاع المجلس على مستوى الأداء ومخرجات الأجهزة الحكومية عن قرب، بما يحقق تطلعات القيادة والوطن والمواطن .

Advertisements

واطلع وفد اللجنة خلال الزيارة على الإجراءات المتخذة من النيابة العامة في مجال تعزيز مبدأ حماية حقوق الإنسان في المملكة.

بدوره، أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عن شكره للنائب العام على ما وجدته اللجنة من شفافية ووضوح، مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواء من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي، في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030» التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان .

وضم الوفد الزائر إلى النيابة العامة، أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتورة نورة المري، والدكتور زهير الحارثي، والدكتورة أحلام حكمي، والدكتور حمد آل فهاد، والدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي .