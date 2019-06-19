العراق يتفق مع السعودية على منح تأشيرات الحج من بغداد

اتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري، على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان، إن العطية التقى السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، وجرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد، بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عامًا.
وأضاف أن «الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان.
وقدم العطية شكره للسفير السعودي عبدالعزيز الشمري؛ لمساهمته في اتخاذ هذه الخطوة التي تعزز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وتخفيف العبء على الهيئة.
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