«صحة جازان» تكشف حقيقة هروب طبيب وافد بعد تسببه بخطأ طبي

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هروب طبيب من جازان إلى بلاده، بعد تسببه بخطأ طبي لأحد المرضى.

وجاء في البيان الذي نشرته «صحة جازان» عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أن المريض لم يتقدم بالشكوى إلا بعد مغادرة الطبيب؛ حيث قام المريض بمراجعة أحد المستشفيات الخاصة بجازان وأجريت له عملية جراحية بتاريخ 30/7/2016م».

وتابع البيان بأن «المريض خرج بتاريخ 1/8/2016م، وغادر الطبيب إلى بلاده بتأشيرة خروج وعودة بدأت بتاريخ 2/9/2016م، ولم يتقدم المريض بالشكوى ضد الطبيب إلا بعد مغادرة الطبيب وذلك بتاريخ 13/11/2016».

وأوضحت صحة جازان، أنه «تم النظر في الشكوى وتحويلها للهيئة الصحية الشرعية، تماشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية، وقد تمت مخاطبة الجهة المعنية في بلد الطبيب بأن الطبيب عليه قضية منظورة في اللجنة الصحية الشرعية».