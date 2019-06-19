جامعة الملك خالد تحصد درع التميز الفضي في مشروع حماية البيئة

حصلت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، على درع التميز الفضي في المشروع الوطني لحماية البيئة ١٤٤٠هـ، على مستوى الجامعات وإدارات التعليم، وذلك نظير مشاركة فريقها الكشفي في المشروع.

وقدم الفريق الكشفي لجامعة الملك خالد، مجموعة من البرامج والحملات ضمن هذا المشروع، ونفذ حملات لنظافة البيئة وحمايتها في مختلف المرافق، وحملة للتشجير ساهمت في زراعة 500 شتلة.

كما شارك ببرنامج توعوي وتثقيفي حول أضرار الاحتطاب والرعي الجائرين، وحملة توعوية حول أضرار استنزاف المياه والتوعية بطرق ترشيد الاستهلاك، وقدم ورش عمل تعريفية وتثقيفية حول نظافة البيئة وحمايتها، بالإضافة لعدد من البرامج التوعوية والتثقيفية والزيارات الميدانية، والمسابقات التنافسية حول المشروع، والتي تضمنت أفضل تغريدة وأفضل صورة وفيديو.

Advertisements

وأوضح عميد شؤون الطلاب، الدكتور عبدالله آل عضيد، أن هذه المشاركة تأتي انطلاقًا من حرص العمادة على أداء دورها في تحفيز وتشجيع العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور الطلاب في الجامعة والمشاركة الفاعلة في حماية البيئة ونظافتها.

وكرمت عمادة شؤون الطلاب فريق الطلاب الكشفي والمشرفين على البرنامج والجهات المشاركة من داخل وخارج الجامعة، كما كُرِّم الفريق أيضًا في حفل تكريم الفرق المتميزة الذي أقامته جمعية الكشافة العربية السعودية مؤخرًا.

ورفع الجوالة المشاركون في المشروع الشكرَ لإدارة الجامعة ولعمادة شؤون الطلاب لدعمها المتواصل وإشرافها على المشاركات وبرامج الجوالة، ولوكالة الجامعة للتطوير والجودة، ولجميع الجهات التي ساهمت في نجاح هذا البرنامج من داخل وخارج الجامعة.