بالصور.. السيطرة على حريق بمصنع رخام بالمنطقة الصناعية في المدينة

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الأربعاء، في إخماد حريق اندلع في مصنع رخام بالمنطقة الصناعية.

ووفق «مدني المدينة المنورة»، أسفر الحادث عن إصابة عامل، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، إن الدفاع المدني تلقى عند الساعة 10:37 من صباح اليوم، بلاغًا عن حريق في مصنع رخام بالمنطقة الصناعية .

وأشار العميد الجهني، إلى أنه تم توجيه الفرق اللازمة لموقع الحريق، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في مصنع للرخام الصناعي تقدر مساحته بـ 1750 مترًا مربعًا، وتم السيطرة على الحادث ونقل حالة إصابة لعامل بالمصنع قبل وصول الفرق، وتُجرى متابعة حالته الصحية بمستشفى الملك فهد .

وأكد الجهني استكمال متابعة ما يلزم من إجراءات في الموقع من قبل ضابط السلامة والتحقيق.