محافظ خيبر يكرّم مُنقذ محتجزي السيول في العرائد

كرّم محافظ خيبر، فهد العطر، اليوم الأربعاء، المواطن نشمي بن ضاحي بن سمرة الرشيدي، بعد إنقاذه أربعة أشخاص بينهم أطفال، قبل 4 أشهر احتجزتهم السيول الجارفة في أحد الأودية، بقرية العرائد التابعة لمحافظة خيبر.

وجاء التكريم بناءً على توجيه من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، نظير العمل البطولي والشجاع من قبل الشاب الذي أنقذ المحتجزين من الغرق في الوادي الذي كان مغمورًا بالمياه جراء الأمطار الغزيرة .

وأوضحت مصادر لـ«عاجل» أن الشاب الرشيدي استعان بـجرافة «شيول» تعود لوالده، وبواسطتها تمكن من إنقاذ المحتجزين وإبعادهم عن منطقة الخطر، وجرى توثيق مقطع فيديو لعملية الإنقاذ والذي لاقى استحسانًا آنذاك.

ويعمل الرشيدي في مركز إمارة مركز العشاش الذي تتبعه قرية العرائد بمحافظة خيبر، وتم التكريم بحضور والده ضاحي بن سمرة الرشيدي.