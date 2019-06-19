بالصور.. «مدني المدينة» يُنقذ باكستانيين اثنين من تحت الأنقاض بـ«ينبع»

تمكَّنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ عاملين اثنين من الجنسية الباكستانية، بعد انهيار ردم من التربة عليهما، أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل، التابع لمحافظة ينبع.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، إن فرق الدفاع المدني بـ«ينبع» أُبلغت عند الساعة 11:04 من صباح اليوم، بحادث انهيار ردم من التربة المحيطة على عاملين من الجنسية الباكستانية، أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل، التابع لمحافظة ينبع .

وأشار العميد الجهني، إلى أنه تم توجيه فرق من الدفاع المدني، تُساندها بلدية ينبع النخل والمياه بالمعدات الثقيلة، وعند الوصول تبيّن احتجاز العاملين داخل مجرى العين بعمق 4 أمتار.

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وتابع: «قامت فرق الدفاع المدني برفع الأنقاض بواسطة معدة «جي سي بي» من جهة، والرفع اليدوي من الجهة الأخرى؛ للوصول إلى مجرى العين.

وأوضح العميد الجهني، أن عملية الإنقاذ استغرقت ساعتين، تمكَّن الدفاع المدني خلالهما من إخراج العاملين بصحة جيدة، مع تأمين سلامتهما داخل الأنقاض.

وأضاف المتحدث باسم دفاع مدني المدينة المنورة، أنه تم نقل العاملين لمستشفى ينبع النخل، عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج، وذلك لشعورهما بإجهاد كبير، وجرى تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.