اعتماد قسم طب أسنان الأسرة بالحدود الشمالية كمركز تدريب لشهادة الاختصاص السعودية

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مركز تدريب صحة الحدود الشمالية ليكون مركزًا معتمدًا ضمن برنامج «شهادة الاختصاص» السعودية في قسم طب أسنان الأسرة، ‎بواقع 8 مقاعد تدريبية، بمركز الأمير عبدالله بن مساعد التخصصي لطب الأسنان بعرعر.

‎الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية، تحتضن 10 مراكز طبية متخصصة وهي مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 للأسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أُسَر، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.