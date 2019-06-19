اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مركز تدريب صحة الحدود الشمالية ليكون مركزًا معتمدًا ضمن برنامج «شهادة الاختصاص» السعودية في قسم طب أسنان الأسرة، بواقع 8 مقاعد تدريبية، بمركز الأمير عبدالله بن مساعد التخصصي لطب الأسنان بعرعر.
الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية، تحتضن 10 مراكز طبية متخصصة وهي مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 للأسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أُسَر، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد قسم طب أسنان الأسرة بالحدود الشمالية كمركز تدريب لشهادة الاختصاص السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.