كيف حصد موظفو طيران ناس جائزة الأفضل؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رغد عشميل – جدة

تمكنت شركة طيران ناس من الحصول على جائزتي سكاي تراكس العالمية في معرض باريس للطيران، حيث حافظ على صدارته في الحصول على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي، كما استطاع أن يقتنص جائزة أفضل موظفي خدمة لشركة طيران في الشرق الأوسط وذلك للمرة الأولى على مستوى شركات الطيران السعودية.

وبحسب معلومات الصحفية فإن اقتناص الشركة لجائزة أفضل موظفي خدمة يعود إلى إدارة أكاديمية ناس للتدريب التي توفر دورات تدريبية للموظفين بشكل دوري على مدار العام تمثلت بالمحاور التالية:

- التميز في خدمة العملاء وطرق الحوار معهم

- التعامل مع شكاوى العملاء باحترافية واهتمام عالٍ

- تطوير فنون التواصل والتحاور مع العملاء

- روح الانضباطية والثقة بالنفس أثناء العمل

- العمل بروح الفريق وحل المشاكل باحترافية

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- دورات توعوية عن اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للهيئة العامة للطيران المدني

- التحكم في العواطف والضغوطات أثناء العمل

- بناء شخصية وفكر لدى الموظفين ترتكز على شعار "العميل في المقام الأول"

معايير الجوائز

تجدر الإشارة أن المنافسة النهائية بين الناقل الوطني طيران ناس وبين الناقلات الإمارتية والقطرية كانت شرسة، فلم يكن الحصول على جائزة أفضل موظفي خدمة لشركة طيران في الشرق الأوسط أمرا سهلاً، إذ تخضع جوائز سكاي تراكس لمعايير عالمية من خلال 41 مؤشر أداء رئيسا ‏للخدمات ‏والمنتجات المقدمة من شركات الطيران، على مدى أشهر لتقييم الجودة والمعايير ‏من خلال ‏التصويت واستطلاعات الرأي، ويعد هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً.

وبالعودة إلى الجائزة الأولى، نال طيران ناس لقب أفضل طيران اقتصادي للمرة الثالثة على التوالي، حيث كان ينافس طيران العربية وطيران فلاي دبي، إذ تمنح جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي» استناداً إلى تقييم مدى رضا العملاء بما يتعلق بالمنتجات ومعايير الخدمات التي يقدمها فريق عمل طيران ناس، من خلال طواقم الطائرات والضيافة أو العاملين على أرض المطارات.

أما جائزة (أفضل موظفي خدمة لشركة طيران بالشرق الأوسط) فتأتي بعد تقييم الموظفين العاملين بالخطوط الأمامية للمسافرين من موظفي خدمات المطار، والمضيفين والمضيفات على متن الرحلات، منصات بيع التذاكر، مركز الحجز والاتصال، مكتب خدمات العملاء، العناية بالعملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحقق هذا اللقب لشركة طيران ناس بعد منافسة كبرى الناقلات الإقليمية، مثل الخطوط الإماراتية والخطوط القطرية، وقد فاز بها طيران ناس كإنجاز وطني يؤكد تميز موظفي الشركة وارتفاع مستوى بيئتها الإنتاجية، مما انعكس على زيادة نسبة رضا المسافرين، بعد أن ارتفع تقييم طيران ناس من 121 في 2018 إلى 98 لعام 2019.

يذكر أن طيران ناس سجل في 2018 نسبة رضا عملاء ومسافرين بلغت 94% بجهود فريق سعودي كامل في مجال خدمة العملاء، إذ تولي الشركة أهمية بالغة للتوطين من خلال برامج عدة، كان أبرزها برنامج طياري المستقبل للسعوديين والسعوديات، والذي خرج من تأسيسه أكثر من 200 طيار سعودي، وبرامج المضيفين والمضيفات السعوديين، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "وظيفتك وبعثتك"، إذ تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على التدريب وتطوير بيئة العمل، وبهدف الحفاظ على الكوادر الوطنية وتنميتها.