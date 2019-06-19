تنظيم جائزة الشارقة للإبداع العربي بالمغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرباط أعلن في العاصمة المغربية الرباط أمس عن تنظيم جائزة الشارقة للإبداع العربي في إبريل 2020. وأوضح وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج أن تنظيم الجائزة بالرباط يأتي في سياق العلاقات المتينة وكمحطة ثانية في مسار انفتاح الجائزة على أقطار عربية أخرى.



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