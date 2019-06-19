بوابة الكترونية جديدة لمكتبة الملك فهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض دشنت مكتبة الملك فهد الوطنية التحديث الجديد للبوابة الالكترونية الرسمية للمكتبة على الشبكة العنكبوتية، وذلك بعد تطويره ليواكب أحدث التقنيات والمعايير العالمية. وجاء التصميم الجديد بمثابة نقلة نوعية في أداء البوابة، حيث يعتمد على التوجه الجديد في تصميم البوابات الالكترونية الحديثة، الذي يعطي أريحية للمستخدم ومتوافقا مع أجهزة الاتصالات الذكية وسهولة الاستخدام ومطابقا للمواصفات العالمية، وموائما لرؤية المملكة 2030 وبرنامجها التنفيذي للتحول الوطني.



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