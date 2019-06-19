وظائف قوات الامن الخاصة – اعرف رابط تقديم وظائف قوات الامن الخاصة 1440 رجال القبول والتسجيل...

نقدم لكم متابعينا الأفاضل من المملكة العربية السعودية إعلان وزارة الداخلية الخاص بعدد من الوظائف الشاغرة ومنها وظائف القوات الخاصة 1440 حيث فتح باب القوات الخاصة القبول والتسجيل للعمل بوحدات قوات الأمن الخاصة ليبدأ تقديم وظائف القوات الخاصة يوم الأحد القادم.

نتابع مع حضراتكم القوات الخاصة تقديم عبر الرابط المخصص بالإضافة لمعرفة ماهية وظائف وزارة الداخلية والشروط المطلوبة وأخيرا موعد القوات الخاصة توظيف 1440.

وظائف القوات الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية متمثلة في قوات الامن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح القبول والتسجيل لبعض الرتب العسكرية (جندي أول وجندي) وذلك للعمل ببعض الأعمال الميدانية في قوات الامن الخاصة .

القوات الخاصة توظيف 1440

نعرض لحضراتكم وظائف القوات الخاصة للتقدم وهي:

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جندي أول أمن ويكون المؤهل المطلوب (دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة)

جندي أمن (الثانوية العامة أو ما يعادلها)

تقديم القوات الخاصة

هناك بعض الشروط التي لا بد من توافرها في المتقدم على وظائف القوات الخاصة ألا وهي:

لا بد وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ على أن يستثنى من نشأ مع والديه أثناء الخدمة خارج المملكة

لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة وألا يزيد عن (30) سنة

لا بد من التمتع بحسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة تخل بالشرف والأمانة

طول المتقدم يجب ألا يقل عن (170) سم

ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية

تقدير المتقدم يجب ألا يقل عن جيد

ألا يكون قد سبق للمتقدم العمل بوظيفة حكومية

الحصول على المؤهل المطلوب ودراسته تكون انتظاما

لا بد من اجتياز المتقدم لكل المراحل الخاصة بالقبول

على المتقدم أن يتحرى الدقة في كتابة البيانات وعليه التأكد من صحة المعلومات المسجلة حيث يتم استبعاد أي طلب مخالف لذلك.

القوات الخاصة القبول والتسجيل

يبدأ التقديم على وظائف القوات الخاصة بداية من يوم الأحد الموافق 1440/10/27 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا على أن ينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق 1440/11/1 في تمام العاشرة صباحا.

رابط تقديم القوات الخاصة 1440

يتم الولوج عبر الرابط التالي عبر أبشر للتوظيف للتقديم من هنا