، لليوم الثاني.. مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهداف آليات عسكرية ومقتل متمردين

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)، غارات جوية عدة على مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف دكت مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ.

وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات، ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للميليشيا.

وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت أمس عدداً من مخازن الأسلحة التابعة للميليشيا الإرهابية في محافظة حجة.