السعودية اليوم / جامعة بيشة تشارك بأربعة برامج ضمن التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات



أبها 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

تشارك جامعة بيشة ممثلة بكلية التربية بأربعة برامج تدريبية لمنسوبي ومنسوبات التعليم العام ضمن برامج التدريب الصيفي بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي خلال الفترة 4 - 29/ 11/ 1440هـ .

وأوضح عميد كلية التربية الدكتور محمد بن برجس الشهراني أن البرامج التدريبية تستهدف مجالات العمل التربوي وهي (اتخاذ القرارات التعليمية القائمة على البيانات، وتطبيقات معاصرة في الإشراف التربوي الفعال، ومهارات التقويم واختبارات القياس الدولية (TIMSS & PIRLS)، ومجتمعات الممارسة المهنية), مفيداً أن التسجيل في البرامج متاحاً على موقع المركز على الرابط: https://str.t4edu.com/.

وبين الدكتور الشهراني أن البرنامج الأول يقام بعنوان "اتخاذ القرارات التعليمية القائمة على البيانات" ويقدمه الدكتور سعد بن مبارك الرمثي للمعلمين، والدكتورة حنان حسن سعيد الغامدي للمعلمات، وذلك على مدى 3 أيام بواقع 4 مرات، ويتضمن التعريف بأهمية القرار وعلاقة اتخاذ القرار كقيمة من أبرز قيم رؤية المملكة 2030 والتدريب على كيفية إكساب الطلاب والمعلمين والمشرفين والعاملين مهارة اتخاذ القرارات التعليمية والتربوية القائمة على البيانات المتغيرة والسريعة.

وأفاد أن البرنامج الثاني يقام بعنوان "تطبيقات معاصرة في الإشراف التربوي الفعال" ويقدمه للمعلمين الدكتور عبدالله بن فلاح الشهراني، وللمعلمات الدكتورة آمال عبدالوهاب العريقي، وذلك على مدى 3 أيام بواقع 4 مرات، ويهدف إلى إكساب مهارات الإشراف التربوي الفعال وتنميتها لدى المتدربين وفق معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال التركيز والبناء على مواقف وتجارب تطبيقية من واقع ممارسات فعلية واقعية في المجال التعليمي، بعيداً عن المعرفة والتنظير، على أن يتم ذلك من خلال إستراتيجيات تدريبية ذات معايير عالمية تنشط من دور المتدرب وتفعل من مشاركته في عملية التدريب.

وبين عميد كلية التربية بجامعة بيشة أن البرنامج الثالث يقام بعنوان "مهارات التقويم واختبارات القياس الدولية (TIMSS & PIRLS)" ويقدمه الدكتور سعيد بن فنيس الشهراني للمعلمين، والدكتورة نورة بنت عوضه الأسمري للمعلمات، على مدى 3 أيام بواقع 4 مرات، ويهدف إلى تنمية مهارات التقويم والقياس في ضوء اختبارات القياس الدولية (TIMSS & PIRLS)، وكيفية التعامل معها، كما يهدف إلى إكساب المعلمين في الميدان التربوي المعارف والمهارات المرتبطة بالقياس والتقويم، ومهارات بناء وتطبيق الاختبارات التحصيلية، وإعداد بنوك الأسئلة والتعامل بكفاءة مع اختبارات القياس الدولية.

وأشار إلى أن البرنامج الرابع مخصص للمعلمين فقط بعنوان "مجتمعات الممارسة المهنية" ويقدمه الدكتور بندر بن عبد الله الشهري على مدى 5 أيام بواقع 4 مرات، ويسعى البرنامج إلى نشر ثقافة مجتمعات الممارسة والتعلم بين المعلمين، حيث من المتوقع بنهاية الدورة أن يكون المتدرب قادراً على تعريف مجتمعات الممارسة المهنية، وبيان جذورها وتحديد نظريتها وأبعادها الأساسية وأهميتها، وضرب أمثلة لأهداف مجتمعات الممارسة، وأمثلة تطبيقية لأنواع مجتمعات الممارسة، إلى غير ذلك من المهارات المتعلقة بهذا المجال.

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18:50ت م

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