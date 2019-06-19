السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي سفيري أرمينيا وتشيلي



بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاغن أتابيكيان وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى الرئيس الحريري بسفيرة تشيلي مارتا شلهوب، وتسلم منها دعوة لحضور مؤتمر "التغيير المناخي" الذي سيعقد في كانون الاول المقبل في تشيلي.

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18:03ت م

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