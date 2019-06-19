

الجزائر 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية في تمنراست جنوب البلاد وبحوزته رشاشين وكمية من الذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن وحدات اخرى من الجيش أوقفت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في سيدي بلعباس، و81 مهرباً في تين زواتين وجانت وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب، كما أوقفت 38 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان وعنابة ووهران.

// انتهى //

17:43ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عنصر مسلح يسلم نفسه وإيقاف عناصر دعم للارهاب ومهربين ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.