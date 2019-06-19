السعودية اليوم / النائب العام يستقبل وفد مجلس الشورى ويشيد بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس



الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة بالرياض أمس أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي .

ورحب معاليه بوفد مجلس الشورى منوهاً بدور المجلس التشريعي والرقابي ومستوى التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية .

و أشاد معاليه بالزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ممثلاً بلجانه المتخصصة ومختلف الأجهزة الحكومية وأهمية هذه الزيارات في إطلاع المجلس على مستوى الأداء ومخرجات الأجهزة الحكومية عن قرب بما يحقق تطلعات القيادة والوطن والمواطن .

واطلع وفد اللجنة خلال الزيارة على الإجراءات المتخذة من النيابة العامة في مجال تعزيز مبدأ حماية حقوق الإنسان في المملكة.

بدوره أعرب رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية عن شكره لمعالي النائب العام على ما وجدته اللجنة من شفافية ووضوح مما يساعد اللجنة على القيام بمهامها سواءً من خلال دورها التنظيمي أو الرقابي في ظل ما تشهده المملكة من خطوات رائدة في جميع المجالات وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بحقوق الإنسان .

وضم الوفد الزائر إلى النيابة العامة أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتورة نورة المري، والدكتور زهير الحارثي، والدكتورة أحلام حكمي، والدكتور حمد آل فهاد، والدكتورة إقبال درندري ، والدكتورة جواهر العنزي .

// انتهى //

17:04ت م

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