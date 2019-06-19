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2019-06-19 إصابة عامل في حريق مصنع للرخام بالمدينة المنورة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أُصيب عامل في حريق اندلع في مصنع الرخام بالصناعية في المدينة المنورة. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان له : أخمد مدني المدينة المنورة حريقاً اندلع في مصنع الرخام بالصناعية، نتج عن الحادث إصابة عامل تم نقله للمستشفى.









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