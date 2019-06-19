كراني : المنخفض الهندي يصل الشرقية بصحبة رياح حارة وجافة

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الدمام

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة على شرق المملكة بسبب وصول منخفض جوي قادم من شبه القارة الهندية.

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وقال كراني : هناك تعمق للمنخفض الجوي، منخفض الهند على شبه القارة الهندية، أدّى إلى تحرك امتداده إلى شبه الجزيرة العربية، وظهرت بداية ملامح الامتداد بوضوح على وسط وشرق الشمال، القطاع الشرقي بأكمله وجنوبه، شرق الوسط وجنوبه، بصحبة رياح شمالية بشكل عام حارة وجافة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحُدّ من مدي الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتدّ تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.