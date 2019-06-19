“بيتزا الخير” مبادرة دومينوز بيتزا حصيلتها أكثر من 117 ألف وجبة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نظمت دومينوز بيتزا مبادرة “بيتزا الخير” بالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، ضمن برامجها الاجتماعية التي تُرسخ دورها التنموي، ومسؤوليتها الاجتماعية في خلق برامج تكافلية تتوجه نحو أفراد المجتمع ومؤسساته، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وسعت من خلال مبادرتها الخلّاقة إلى تمكين مشاركة المجتمع في تفطير الصائمين، وإيصال الوجبات لهم، استشعارًا منها للمعاني الروحانية والاجتماعية التي يتميز بها شهر رمضان، وقياما بدورها الريادي تجاه المجتمع الذي قامت عليه فلسفة دومينوز منذ تأسيسها.

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وعُدّت مبادرة “بيتزا الخير” -بحسب أحد التقارير- أحد أفضل الحملات في شهر رمضان المبارك، حيث لاقت نجاحا كبيرًا، وتفاعلًا عاليًا، حيث وصل عدد التبرعات أكثر من 117 ألف وجبة، تكفلت دومينوز بالقيمة الأكبر منها، فبينما يدفع المتبرع ريالا واحدا فقط، لقاء وجبة بيتزا و تتكفل دومينوز بباقي القيمة.

وقامت فكرة مبادرة بيتزا الخير على تقديم عشرات الآلاف من وجبات البيتزا عبر فروع دومينوز التي تتجاوز 250 فرعًا، من خلال اختيار المتبرع عدد الوجبات المطلوبة والتبرع بها سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال، أو الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد، أو زيارة أحد فروعها المنتشرة في معظم مدن وأحياء المملكة، كما خصصت موقعًا إلكترونيًا للمبادرة بهدف تسهيل التفاعل مع هذه المبادرة القيمة.

وبرز دور جمعية خيرات لحفظ النعمة كشريك مساند في مبادرة “بيتزا الخير”، من خلال إيصال الوجبات إلى الأسر المتعففة التي تجاوز عددها أكثر من 450 أسرة، وشهدت المبادرة تفاعلًا بارزًا، وردود فعل إيجابية تمثلت في نشاط ملحوظ للمؤثرين والبارزين على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من الناس. حيث تنوعّت المساهمات من المشاركة بريال واحد فقط إلى المشاركة بمبالغ أكبر.