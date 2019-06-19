شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وافد في حريق مصنع للرخام بـ«المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني عن اندلاع حريق في أحدى مصانع الرخام بالمنطقة الصناعية بالمدينة، مبيناً بأنه تم توجيه الفرق اللازمة للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في مصنع للرخام الصناعي تقدر مساحتة بـ1750م٢، تم السيطرة على الحادث، ونقل حالة إصابة لعامل بالمصنع قبل وصول الفرق، وجار متابعة حالته لمستشفى الملك فهد، كما يتم متابعة ما يلزم من إجراءات في الموقع من قبل ضابطا السلامة والتحقيق.



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