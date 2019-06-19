شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: مساعدة المستفيدين على التسجيل في مراكز الرعاية النهارية هاتفياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم تكليف فريق للتواصل هاتفياً مع المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية. أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم تكليف فريق للتواصل هاتفياً مع المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية. وأوضحت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن الفريق سيعمل على تقديم الدعم والمساندة للمستفيدين وضمان التحاقهم بالخدمة قبل انتهاء الفترة المحددة.



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