شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن نايف»: تضحيات رجال «الدفاع المدني» مشهودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية السابق اللواء راشد بن صالح المري، يرافقه مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة المكلف اللواء عبدالله بن معتق القحطاني.

وأكد الأمير سعود في مستهل اللقاء، أن القيادة حريصةٌ على تطوير كافة القطاعات بما فيها القطاعات الأمنية، مؤكداً أن ما يبذله رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وما يقدمونه من تضحيات مشهودة، واجبٌ على الجميع استذكارها وشكرها، مشدداً على أهمية العمل على التوعية والحرص على الجهود الوقائية، معرباً عن شكره للواء المري على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله، متمنياً للواء القحطاني ومنسوبي الإدارة التوفيق.

من جهته عبر اللواء راشد المري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه الكريم وتوجيهاته السديدة خلال فترة عمله، كما عبر اللواء القحطاني عن جزيل الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به من توجيهات وكلمات محفزة له ولمنسوبي الإدارة، للحرص على مواصلة مسيرة البذل والعطاء، في ظل القيادة التي وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات.