شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على خدمات "الصندوق العقاري" في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في المنطقة، وذلك لدى استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة المشرف العام على الصندوق خالد بن محمد العمودي يرافقه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم.

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واستعرض الأمير خالد الفيصل أعمال الصندوق ومن بينها تقديم القرض المدعوم لأكثر من 10 الأف مستفيد شهرياً على مستوى المملكة ، فيما يتوقع أن يُقدّم الدعم لأكثر من 15 الف مستفيد شهرياً قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب العمودي فإن الصندوق العقاري خلال 40 عاماً من تأسيسه أقرض 860 ألف مستفيد بمعدل 20 ألف مستفيد سنوياً وبعد اعتماد وتطبيق استراتيجية التحوّل في عام 2017م ، مكّن الصندوق أكثر من 100 ألف اسرة من الحصول على السكن المناسب، كما استفاد أكثر من 28 ألف عسكري من مبادرة العسكريين، وصدرت موافقة الصندوق منذ انطلاق البرنامج لأكثر من 285 ألف مستفيد ممن هم على قوائم الانتظار حتى الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت حصة التمويل المدعوم الذي يقدمه الصندوق في سوق التمويل العقاري 85 % حسب الاحصائيات الرسمية لمؤسسة النقد.

وعلى صعيد منطقة مكة المكرمة استفاد أكثر من 3861 مستفيد من رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة من مبادرة العسكريين بنسبة ارتفاع بلغت 354 % مقارنة بالعام الماضي، منهم 3165 مستفيد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصندوق في المنطقة أكثر من 17 ألف أسرة، وخلال الفترة الماضية أطلق الصندوق عدداً من المبادرات الهادفة لإنهاء قوائم الانتظار بحلول العام المقبل، وسيتم مطلع عام 2020 الإعلان عن آخر دفعة من المستفيدين على قوائم الانتظار والبالغ عددهم 110 الأف مستفيد.