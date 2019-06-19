الفيصل يستعرض أعمال صندوق التنمية العقاري نحو المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في المنطقة، وذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة المشرف العام على الصندوق خالد العمودي يرافقه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم.

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واستعرض الأمير خالد الفيصل أعمال الصندوق، ومن بينها تقديم القرض المدعوم لأكثر من 10 آلاف مستفيد شهريا على مستوى المملكة، فيما يتوقع أن يقدم الدعم لأكثر من 15 ألف مستفيد شهريا قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب العمودي فإن الصندوق العقاري خلال 40 عاما من تأسيسه أقرض 860 ألف مستفيد بمعدل 20 ألف مستفيد سنويا، وبعد اعتماد وتطبيق استراتيجية التحول في 2017م، مكن الصندوق أكثر من 100 ألف أسرة من الحصول على السكن المناسب، كما استفاد أكثر من 28 ألف عسكري من مبادرة العسكريين، وصدرت موافقة الصندوق منذ انطلاق البرنامج لأكثر من 285 ألف مستفيد ممن هم على قوائم الانتظار حتى الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت حصة التمويل المدعوم الذي يقدمه الصندوق في سوق التمويل العقاري 85% حسب الاحصائيات الرسمية لمؤسسة النقد.

وعلى صعيد منطقة مكة المكرمة استفاد أكثر من 3861 مستفيدا من رجال الأمن في القطاعات الأمنية كافة بالمنطقة من مبادرة العسكريين بنسبة ارتفاع بلغت 354% مقارنة بالعام الماضي، منهم 3165 مستفيدا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصندوق في المنطقة أكثر من 17 ألف أسرة، وخلال الفترة الماضية أطلق الصندوق عددا من المبادرات الهادفة لإنهاء قوائم الانتظار بحلول العام المقبل، وسيعلن مطلع 2020 عن آخر دفعة من المستفيدين على قوائم الانتظار والبالغ عددهم 110 آلاف مستفيد.