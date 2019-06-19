، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطة ،

- 1/2
- 2/2
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: مهارة، أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، أنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الرياض، مدينة المعرفة، دار الأركان، رعاية، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، المراكز، الإنماء، الرياض، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-19
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: مهارة، أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، أنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الرياض، مدينة المعرفة، دار الأركان، رعاية، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، المراكز، الإنماء، الرياض، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
04:19 PM
بتداولات تجاوزت 6.5 مليار ريال لأكثر من 219 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: مهارة، أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، أنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الرياض، مدينة المعرفة، دار الأركان، رعاية، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، المراكز، الإنماء، الرياض، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.