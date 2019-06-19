«حساب المواطن»: 4 مستندات لإثبات استقلالية المسكن

أعلن برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأربعاء، أنّ هناك مستندات أربعة يمكن إرفاق أحدها لإثبات استقلالية المسكن.

وقال البرنامج في إنفوجراف اطلعت عليه «عاجل»، إنّ المستندات الأربعة هي عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار، وصك ملكية السكن، وفاتورة كهرباء، ومشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، مشيرًا إلى أنّ إرفاق المستند يكون حسب الحالة وباسم المستفيد.

في شأنٍ آخر، أعلن برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، أنّ إجمالي قيمة الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ19 (يونيو الجاري) بلغت 45 مليار ريال.

وبلغت الدفعات، الأولى ملياري ريال، والثانية 2,1 مليار ريال، والثالثة 2,2 مليار ريال، والرابعة 2,3 مليار ريال، والخامسة 2,3 مليار ريال، والسادسة 2,4 مليار ريال، والسابعة 2,4 مليار ريال، والثامنة 2.3 مليار ريال، والتاسعة 2,3 مليار ريال، والعاشرة 2,4 مليار ريال، والحادية عشرة 2.5 مليار ريال، والثانية عشرة 2,4 مليار ريال، الثالثة عشرة 2,5 مليار ريال، والرابعة عشرة 2,5 مليار ريال، والخامسة عشرة 2,5 مليار ريال، والسادسة عشرة 2,5 مليار ريال، والسابعة عشرة 2,5 مليار ريال، والثامنة عشرة 2,5 مليار ريال، والتاسعة عشرة 2,5 مليار ريال.