جهود سعودية - لبنانية تسقط إمبراطور تهريب «الكبتاجون» في المنطقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الأربعاء، توقيف أحد أبرز المتورطين في عمليات تهريب حبوب «الكبتاجون» المخدرة إلى دول عربية عدّة، على رأسها المملكة العربية السعودية.

وأوردت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أن توقيف المطلوب اللبناني (31 عامًا)، جاء في إطار متابعة عمليات تهريب حبوب الكبتاجون من لبنان إلى دول الخليج العربي وتحديدًا المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة، فيما أشار البيان إلى أنه تم توقيف 4 أشخاص هم لبنانيان وسوريان يعملون في الشبكة ذاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها التنسيق بين لبنان والسعودية في ملف تهريب المخدرات، وقد أوقفت السلطات خلال الأعوام الماضية العديد من المهربين، آخرها ضبط ما يزيد على 800 ألف حبة «كبتاجون» قيمتها نحو 12 مليون دولار كانت مخبأة في شاحنة براد ومتوجهة إلى إحدى الدول العربية أبريل الماضي، حسبما أشارت سكاي نيوز.

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وتنشط مصانع حبوب الكبتاجون في مناطق عدة في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد، كما تُصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاجون على أنّه أحد أنواع «الأمفيتامينات المحفزة»، وعادة هو مزيج من «الأمفيتامينات» والكافيين ومواد أخرى.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاجون والاتجار بها ازدهارًا لافتًا في لبنان، وقد نجحت الأجهزة الأمنية مرارًا في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصًا.