الدمام والباحة أعلى مدن السعودية تسجيلًا للتسمم الغذائي

كشف تقرير حديث لهيئة الغذاء والدواء عن معدلات التسمم الغذائي في السعودية، وحدد المدن الأعلى في هذا الشأن، موضحًا الأسباب المؤدية لحوادث التسمم.
وأوضح التقرير (عن عام 2018) تسجيل 96 حادثة تسمم غذائي، تسببت في إصابة 748 مواطنًا ومقيم، جراء تناولهم أغذية ملوثة.
ونتج التسمم في الحالات المذكورة؛ نتيجة تسبب الميكروبات والمواد الكيميائية الضارة، والبكتيريا والفيروسات.
وتصدرت الدمام القائمة بـ12 حادثًا، خلف 107 مصابين، ثم الباحة بـ8 حوادث، و41 مصابًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ4 حوادث، خلفت 33 مصابًا.
وحلت جازان في المركز الرابع مسجلة 29 إصابة من 3 حوادث، وبريدة 27 مصابًا في 6 حوادث، وتبوك 25 مصابًا في 4 حوادث.
ولحقت بهم أبها بـ24 مصابًا في 4 حوادث، ونجران 22 مصابًا في حادث واحد فقط، وسجلت الرياض وحائل 18 مصابًا، في كل منطقة.
وخلت كل من المدنية المنورة وسكاكا من أي حوادث للتسمم.
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