جامعتان سعوديتان ضمن التصنيف الأفضل عالميا

تم الإعلان عن التصنيف العالمي لأفضل الجامعات العالمية (تصنيف الجامعات العالمية لعام 2020) في الوقت الذي يدرس فيه بعض الطلاب اختيار الجامعة للسنة الدراسية المقبلة، وكالعادة تصدرت الجامعات الأمريكية والبريطانية، مع مؤسسة سويسرية قائمة أفضل 10 جامعات عالمية.

وجاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة في المركز الأول في التصنيف، تليه جامعتا ستانفورد وهارفارد، ثم جامعة أكسفورد البريطانية، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech).

وتصدر التصنيف أيضًا المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا «ETH »، وجامعة كامبريدج، وكلية لندن الجامعية، وكلية لندن الإمبراطورية، وأخيرا جامعة شيكاجو بالولايات المتحدة.

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ومن أجل هذا التصنيف قامت مؤسسة Quacquarelli Symonds بتصنيف 1000 جامعة في 82 موقعًا مختلفًا ف العالم، واستطلعت 94000 من الأكاديميين و 44000 جامعي، وحللت 11.8 مليون مقالة بحث و100 مليون استشهاد، ويتم قياس الجامعات من حيث المستوى الأكاديمي، قابلية توظيف الخريجين، نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، تأثير البحث والطابع الدولي.

جاءت جامعتان في الشرق الأوسط لأول مرة ضمن أفضل 200 جامعة، هما جامعة الملك عبد العزيز (186) السعودية الرائدة الإقليمية الجديدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المرتبة 200). بالنسبة لبقية المنطقة، هناك جامعات في البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر أدرجت أيضا.

على المستوى الإفريقي، تم تضمين 13 جامعة في التصنيف، جميعها من جنوب إفريقيا ومصر، مع وجود جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا (المرتبة 198) ، والجامعة الأمريكية في القاهرة (395) و جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا (400)