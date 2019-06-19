مشروع برلماني عربي لتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»

أعلن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني والتي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية لتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وقال السلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إنّه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيرتش)، والأمين العام للجامعة العربية (أحمد أبو الغيط)، مشيرًا إلى أنَّ البرلمان لن يتوانى عن أي جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

وأشار إلى تعمُّد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث مؤخرًا في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، لافتًا النظر إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني، وقال إنَّ البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم، مشيرًا إلى أن البرلمانيين لهم حصانة في أي مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور مشعل السلمي ، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وتُركِّز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.