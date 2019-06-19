الرياض تراقب الشاحنات لمكافحة إلقاء مخلفات البناء في الأراضي

عقد المجلس البلدي بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، جلسته الثامنة والخمسين بحضور أمين المنطقة المهندس طارق الفارس والأعضاء.

وبحسب بيان صادر عن المجلس البلدي، اطلعت عليه «عاجل»، استقبل رئيس وأعضاء بلدي الرياض، قبل الاجتماع، أمين المنطقة في حفل معايدة بسيط جرى فيه تبادل الأحاديث الودية.

واستهل رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، اللقاء بتأكيد العلاقة التكاملية بين المجلس والأمانة، وسعي الطرفين الكبير إلى تطوير الخدمات البلدية المقدمة، ثم استعرض الاجتماعُ نتائج الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية ومشروعات الأمانة ومتابعة قرارات المجلس وما تم بشأنها.

وبهدف معالجة ظاهرة رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، أفاد أمين الرياض بتطبيق آلية مراقبة الشاحنات بالتنسيق مع وزارة النقل عبر شرائح التتبع.

Advertisements

وأشار «أمين الرياض»، بعد عرض موضوع استكمال الخدمات البلدية في مخططات المنح خلال اللقاء، إلى التوجُّه نحو استكمالها في مخططات المنح بصفة عامة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين بلدي الرياض والأمانة لدعم إيصال الخدمات الأخرى مع الجهات الخدمية.

وحظيت مبادرة «بلدي الرياض» حول إنشاء الحدائق العامة بتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال بمناقشة مهمة؛ حيث استعرض رئيس المجلس البلدي المبادرة ونتائجها.

وإنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستخدام مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة، أقرّ «بلدي الرياض» تغيير مسمى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تهتم بذوي الإعاقة، وكبار السن إلى لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.