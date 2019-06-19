المناطق البيئية «الأكثر تضررًا» تلفت نظر «الشورى»

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضررًا بيئيًّا، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.

ودعا المجلس، خلال جلسته العادية الـ47، التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، الوزارة لتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عمّا حقَّقته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

كما طالب «الشورى» باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.

وشدّد المجلس كذلك على ضرورة العمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، وإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.

في شأن آخر، وافق «الشورى» - خلال الجلسة - على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وعلى مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية نيكاراجوا، وعلى مشروع اتفاقية عامة للتعاون مع حكومة جمهورية أنجولا، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وحكومة جمهورية مقدونيا.