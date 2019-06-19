أمير «الشمالية» يوجِّه بتكثيف الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في قاعة الاجتماعات، اليوم الأربعاء، اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في اللجنة، بحضور عدد من مديري الإدارات الأمنية ذات العلاقة.

وبحث الأمير فيصل، مع القطاعات الأمنية استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، موجهًا جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

وقال: إنَّ العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

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كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

في سياق آخر، أطلق الأمير فيصل مبادرة «صيفنا مهارات» التي تستهدف استثمار الأوقات الحرة لدى الشباب وتنمية المهارات وقدراتهم الإبداعية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وقال أمير المنطقة، بحسب بيان اطلعت عليه «عاجل»: «شكل الإنسان السعودي محور التنمية وغايتها، كما يشكل الثروة الحقيقية التي تتمتع بها البلاد، وبالتالي فإنّ استثمار كل فرصة متاحة لصناعة رأس المال البشري السعودي يجب اغتنامها ولا شك أنّ الأوقات الحرة المتاحة لشبابنا في إجازة الصيف تشكل فرصة مميزة للتطوير وهذا ما سعينا لتحقيقه».