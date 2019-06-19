بالفيديو.. «حرس الحدود» للمصطافين: رجالنا في خدمتكم

أكّد حرس الحدود السعودي، اليوم الأربعاء، بذل كل الجهود الممكنة من أجل تأمين الإجازات الصيفية للمصطافين.

وقال «حرس الحدود» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مخاطبًا المتنزهين: «يقوم حراس الإنقاذ على مراقبة حركة السباحة، والالتزام بالتعليمات والتدخُّل عند الطوارئ، فضلًا عن دوريات البحث والإنقاذ الساحلية، من خلال عملية المراقبة والتوعية بالسلامة البحرية».

وأضاف الفيديو بالقول: «رجال حرس الحدود في خدمتكم»، دون مزيدٍ من التفاصيل.

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وكانت قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة قد شاركت في مهرجان الغوص السياحي بينبع، والذي أُقيم خلال الفترة ١١- ١٤ / ١٠ / ١٤٤٠هـ.

وقال الناطق باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة العقيد ماهر بن رده المورعي: إنّ هذه المشاركة هدفت إلى التوعية بمواقع الغوص في محافظة ينبع وكيفية الوصول لها، وكذلك عرض أدوات الغوص المستخدمة مع شرحٍ لوسائل السلامة البحرية أثناء ممارسة رياضة الغوص والتعليمات الخاصة بذلك.

كما تضمَّن جناح حرس الحدود المعرض الفوتوغرافي (لقطة واجب)، وحظي الجناح بتفاعل مميزٍ من الحضور، وتخلَّل المعرض كذلك تقديم العديد من العروض المرئية وتوزيع البروشورات التوعوية التي تتعلق بالسلامة البحرية.