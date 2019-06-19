وظائف في قوات الأمن الخاصة برتبة جندي وجندي أول

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة
- من يوم الأحد 27 / 10 / 1440 - الساعة 10 صباحًا
- حتى يوم الخميس 1 / 11 / 1440 - الساعة 10 صباحًا
عبر الرابط بوابة أبشر للتوظيف
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