السعودية اليوم / " التميز في خدمة العملاء " دورة تدريبية تقدمها غرفة حفر الباطن



حفر الباطن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن مساء أمس دورة تدريبية بعنوان " التميز في خدمة العملاء " بحضور أكثر من 250 شاب وشابة ، وذلك ضمن مبادرة سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ، لتدريب "2000" شاب وشابة من أبناء محافظة حفر الباطن، وتأهيلهم لسوق العمل قدمها المدرب علي العيسى استشاري التطوير الاداري وخبير التنمية البشرية ،وذلك بمقر الغرفة.

وأوضح العيسى أن الدورة تضمنت العديد من المحاور المتعلقة بوسائل وطرق النجاح التي تضمن التميّز في خدمة العملاء والتي من أبرزها التخطيط والعمل المستمر والإنجاز السريع، وطرق التغلب على غضب العملاء مع تقديم حلول مبتكرة لحل المشكلات، والعمل على رفع مهارات خدمة العملاء، وأساليب التعامل مع الأنماط المختلفة من العملاء، وجودة العمل لتحقيق رضا العميل، وشرح نماذج ودراسات حالات للتعامل مع العملاء".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري أن المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، وتبنتها غرفة حفر الباطن نسعى من خلالها لتقديم دورات تدريبية متخصصة متوافقة مع احتياج سوق العمل وفق معايير جودة عالية واستراتيجيات تدريبية عالمية لتنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية الوطنية وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة من أجل تهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، لتتوائم مع حاجة سوق العمل وتلبي طموحات شبابنا.

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16:54ت م

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