السعودية اليوم / جامعة طيبة تكرم الجوالة المشاركين في خدمة زوار الحرمين الشريفين



المدينة المنورة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

كرمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, طلابها من الجوالة المشاركين خلال شهر رمضان في تنظيم المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وفي تسهيل آلية دخولهم وخروجهم وتذليل العقبات لهم وترتيب صفوف المصلين ومنع الازدحام والافتراش بالممرات.

وأشاد معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز السراني بجهود جوالة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن, مقدماً الشكر والتقدير للقادة الكشفيين وأعضاء الجوالة على ما يبذلونه من جهود، ومساندتهم الجهات العاملة من خلال تقديم أفضل الخدمات وتسهيلها لضيوف الرحمن باسم جامعة طيبة.

وأضاف أن أعمال الجوالة لخدمة المعتمرين والزوار في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة تتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك في رفع عدد المتطوعين، مؤكدا على الجميع الإخلاص في العمل وهو سر النجاح، وعلى الإنسان أن يبذل ما بوسعه لخدمة زوار الحرمين والمجتمع.

من جانبه وجه وكيل الجامعة لشؤون التعليمة الدكتور خالد آل مسعود شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه المتواصل لإنجاح الأعمال التطوعية التي تشارك الجامعة فيها، وتوفير جميع الاحتياجات التي جعلت نشاطات العمل التطوعي تحصد العديد من الجوائز على مستوى جامعات المملكة لهذا العام.

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16:49ت م

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