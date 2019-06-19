السعودية اليوم / محافظ التدريب التقني يتفقد الاستعدادات التدريبية بتقنية جدة



جدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

زار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد اليوم, الكلية التقنية بجدة يرافقه نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعيد الزبيدي.

واطلع خلالها على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالفصل التدريبي الصيفي الجاري ، والإعدادات الخاصة بالفصل التدريبي الأول للعام القادم, وبحث الخطط التنفيذية للأقسام التدريبية والإدارات.

ووجه معاليه بتذليل جميع المعوقات وتسخير الإمكانات والخدمات كافة للمتدربين والعمل بشكل متواصل على جاهزية الورش والمعامل والمرافق الخدمية ووسائل الأمن والسلامة، مؤكداً أهمية جاهزيتها وتأمين كافة المتطلبات.

من جانبه أكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن الكلية التقنية بجدة ستواصل دورها في تعزيز البرامج التدريبية المقدَمة للمتدربين ومواصلة دورها نحو تطوير سبل التعاون مع قطاعات الاعمال ، وأن الكلية ستعمل على توفير بيئة تدريبية متكاملة وتواصل دورها في تقديم محتوى تدريبي بكفاءة عالية.

// انتهى //

16:42ت م

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