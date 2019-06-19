السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير جامعة الباحة



الباحة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه في ديوان الإمارة اليوم، معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأعضاء مجلس الجامعة.

وفي مستهل الاستقبال قدم الدكتور الحسين موجزاً عن أبرز ما تشهده الجامعة من تطورات وإنجازات على مستوى المشروعات والبرامج المنفذة ، مستعرضاً خطط واستراتيجيات الجامعة للفترة المقبلة ، والبرامج الحديثة التي ستقدمها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد معاليه حرص الجامعة على أن تكون تلك الانجازات حافزاً لمزيد من العطاء في ضوء التوجيهات والدعم الذي تتلقاه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - واهتمام سمو أمير منطقة الباحة وحرص وتوجيهات معالي وزير التعليم.

وثمن الأمير حسام بن سعود الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة الطلاب والطالبات، والخدمات التي تقوم بها الجامعة وتقدمها للمجتمع على مدار العام متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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16:22ت م

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