السعودية اليوم / لجنة تطوير خميس مشيط تعقد اجتماعها التنسيقي الأول



أبها 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

عقدت لجنة تطوير محافظة خميس مشيط اليوم, اجتماعها التنسيقي الأول برئاسة محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وذلك بمقر المجلس البلدي بالمحافظة .

واستعرضت اللجنة ترتيبات إطلاق مبادرة سمو أمير منطقة عسير المتعلقة بـ"حسن الوفادة " في محافظة خميس مشيط، حيث أُقرَّ تنفيذ لوحات ترحيبية، ومطبوعات توعوية وهدايا خاصة لضيوف المحافظة, إلى جانب مناقشة واقع المشهد الحضري بالمحافظة، وآليات معالجة التشوه البصري في بعض المواقع بالتعاون بين بلدية المحافظة وشرطتها.

واطلع أعضاء اللجنة على واقع مشروعات المياه بالمحافظة ، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المعتمدة.

من جهة أخرى أطلق محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط ، تطبيقات إلكترونية جديدة أطلقتها بلدية المحافظة لخدمة المواطنين والعاملين في القطاع البلدي.

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16:10ت م

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